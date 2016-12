Minutenlanges Hupkonzert vor dem Friedhof von Banie: Trucker nehmen auf ihre Art Abschied von ihrem beim Terroranschlag in Berlin ermordeten Kollegen. Hunderte Menschen nehmen Anteil am Schicksal von Lukasz U.

Trucker rollen Stoßstange an Stoßstange durch den westpolnischen Ort Banie und hupen in Dauerschleife. Sie geben so ihrem ermordeten Kollegen Lukasz U. mit einem Laster-Korso am Freitag das letzte Geleit. Der 37-Jährige war dem Terroranschlag vor Weihnachten in Berlin zum Opfer gefallen, als der mutmaßliche Attentäter Anis Amri seinen Lkw entführte und den polnischen Fahrer mit einem Kopfschuss tötete.

Hunderte Menschen schließen sich zu Fuß den Truckern an, begleiten U. auf seinem letzten Weg. Vielen stehen Tränen in den Augen, als der Leichenwagen den schneeweißen Sarg zum Friedhof des 6000-Seelen-Ortes - 30 Kilometer südlich von Stettin (Szczecin) - bringt. "Wäre Lukasz in Berlin auf das Firmengelände gelassen worden, wo sein Lkw entladen werden sollte, hätte sich diese Tragödie nicht ereignet", schluchzt Romuald Szmyt, Präsident des Westpommernschen Verbandes der Straßen-Carrierer, am Grab seines Kollegen.

U. hatte am 19. Dezember Stahlteile aus Italien nach Berlin-Moabit gebracht, wollte sie ...

