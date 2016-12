Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Beratungsunternehmen rechnet mit 215.000 neuen Jobs 2017

Die Beschäftigung in Deutschland steigt seit Jahren stetig an, und auch das kommende Jahr wird nach Berechnungen des Beratungsunternehmens EY einen Rekord bringen. EY rechnet damit, dass unterm Strich knapp 215.000 neue Jobs entstehen werden. Die Beschäftigung werde mit 43,7 Millionen einen neuen Höchststand erreichen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Nach dem Standard der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) wird Deutschland nach den Erwartungen von EY im Jahresdurchschnitt mit 4,0 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote in der Eurozone aufweisen. Schlusslichter werden demnach erneut Spanien mit einer Quote von 18,1 Prozent und Griechenland mit 22,4 Prozent sein.

EZB/Coeure: Warten auf Anzeichen für Anstieg der Kerninflation

EZB-Direktor Benoit Coeure sieht Anzeichen für eine Beschleunigung der Gesamtinflation, vor allem dank des Anstiegs der Öl- und Rohstoffpreise. Allerdings warte die EZB weiter auf deutliche Hinweise darauf, dass die Kerninflation anziehe und deutlich über 1 Prozent steige, sagte er der Börsen-Zeitung. Nach Einschätzung der EZB verschiebe sich die Balance von Aufwärts- und Abwärtsrisiken für die Inflation. Dies habe es dem EZB-Rat erlaubt, am 8. Dezember eine ausgewogene Botschaft auszusenden: Die Eurozone werde geldpolitische Unterstützung noch für einen längeren Zeitraum brauchen, aber der Umfang der Käufe könne verringert werden.

Taiwans Präsidentin plant Stopp in USA bei Mittelamerika-Reise

In den Beziehungen zwischen China und den USA droht neues Ungemach: Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen will trotz Kritik der Regierung in Peking Anfang Januar bei einer Lateinamerika-Reise einen Zwischenstopp in den USA einlegen. Auf dem Weg nach Honduras, Nicaragua und El Salvador halte sich Tsai am 7. und 8. Januar im texanischen Houston auf, sagte ihr Sprecher Alex Huang. Bereits Anfang Dezember hatte die taiwanische Zeitung Liberty Times berichtet, Tsai wolle bei ihrer Reise nach Zentralamerika möglicherweise einen Zwischenstopp in New York einlegen und sich mit Trumps Übergangsteam treffen. Das chinesische Außenministerium forderte die US-Regierung daraufhin auf, Tsais Zwischenstopp in den USA zu verhindern.

Inflation in Russland 2016 auf niedrigstem Stand seit Untergang der UdSSR

Die Inflationsrate in Russland im zu Ende gehenden Jahr ist die niedrigste seit dem Zerfall der Sowjetunion vor 25 Jahren. Die Verbraucherpreise kletterten 2016 um 5,4 Prozent, wie das nationale Statistikamt auf Grundlage vorläufiger Daten mitteilte. 2015 hatte die Teuerungsrate noch bei knapp 13 Prozent gelegen.

Putin verzichtet auf Ausweisung von DiplomatenDer russische Präsident Wladimir Putin verzichtet vorerst auf die Ausweisung von US-Diplomaten als Vergeltung für die diplomatischen Strafmaßnahmen der USA. In einer Stellungnahme machte Putin klar, dass er für die Gestaltung des Verhältnisses zu den USA nur noch die Russland-Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump für maßgeblich erachte. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte kurz zuvor die Ausweisung von 35 US-Diplomaten empfohlen.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex fällt im Dezember unerwartet stark

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Dezember unerwartet eingetrübt. Der Indikator fiel auf 54,6 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im November stand der Index bei 57,6 Punkte. Volkswirte hatten nur einen minimalen Rückgang auf 57,5 Punkte erwartet.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/bam

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2016 13:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.