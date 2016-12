FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 26. bis 30.12.2016

DIENSTAG

DZ Bank belässt Fresenius SE auf 'Kaufen' - Fairer Wert 86 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 86 Euro belassen. Aufgrund der fundamental hervorragenden Position sehe er auch 2017 Kurspotenzial für die Aktie des Medizinkonzerns, schrieb Analyst Sven Kürten in einer Studie vom Dienstag. Auch wegen der zurzeit attraktiven Bewertung zählt die Aktie zu seinen "Top-Empfehlungen" für das Jahr 2017.

DZ Bank belässt Jenoptik auf 'Kaufen' - Fairer Wert 18 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Einstufung für Jenoptik auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 18 Euro belassen. Der Technologie- und Rüstungskonzern sei nach dem Neunmonatsbericht auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Dienstag. Die Ernennung von Stefan Träger zum Vorstandsvorsitzenden wertet er positiv. Auch wegen starker Auftragsbestände bleibe er positiv zur moderat bewerteten Jenoptik-Aktie gestimmt.

MITTWOCH

DZ Bank hebt fairen Wert für Wacker Chemie - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wacker Chemie von 94 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die aktuelle und künftige Nachfrage-Situation bei Polysilizium sei sehr positiv für das Spezialchemieunternehmen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Mittwoch. Zudem sollte die verbliebene Mehrheitsbeteiligung an Siltronic kurzfristig zu einem guten Preis verkauft werden. Die Aktie sei derzeit fundamental unterbewertet und zähle zu seinen Top-Empfehlungen für 2017.

Goldman belässt Deutsche Bank auf 'Neutral' - Ziel 14,80 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Aktie der Deutschen Bank nach der Einigung im US-Hypothekenstreit auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,80 Euro belassen. Der Vergleich mit der US-Justiz sei eindeutig positiv für das Geldhaus, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer Studie vom Mittwoch. Nun richte sich die Aufmerksamkeit des Marktes verstärkt auf die Kapitallücke des Instituts von geschätzt 6,7 Milliarden Euro.

DONNERSTAG

DZ Bank senkt Covestro auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 57 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Covestro von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber auf 57 Euro belassen. Nach der überdurchschnittlichen Kursentwicklung seien die Papiere der Bayer-Kunststofftochter nun hoch bewertet, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Donnerstag. Bayer könnte sich im Zuge der Monsanto-Übernahme von der Mehrheit trennen.

DZ Bank senkt Metro auf 'Halten' - Fairer Wert 31 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat das Papier des Handelskonzerns Metro AG nach dem kräftigen Kursanstieg der vergangenen zwei Monate von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber auf 31 Euro belassen. Für ein "Halten" der Aktie spreche die attraktive Dividendenrendite, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Donnerstag.

FREITAG

DZ Bank senkt Hugo Boss auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 52 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Hugo Boss von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber auf 52 Euro belassen. Analyst Herbert Sturm begründete sein neues Anlagevotum mit einem anhaltend schwierigen Inlandsgeschäft, wachsenden Risiken im britischen Absatzmarkt sowie Umsatzeinbußen in den USA. Zudem sei derzeit schwer abzuschätzen, ob der Modekonzern in den kommenden Jahren an den gewohnt hohen Ausschütungsquoten festhalten werde, schrieb er in einer Studie vom Freitag.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für K+S auf 27 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für K+S nach der genehmigten Salzabwasser-Versenkung im Boden von 22 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund der wasserrechtlichen Erlaubnis des Regierungspräsidiums habe er seine Umsatz- und Gewinnprognosen für die Jahre 2016 bis 2018 erhöht, schrieb Analyst Christian Faitz in einer Studie vom Freitag. Die Chancen seien beim Düngemittel- und Salzproduzenten größer als die Risiken.

/he

AXC0138 2016-12-30/21:50