von Stefan Rullkötter, Euro am Sonntag Das Anleger-Interesse an Immobilien in Deutschland ist so groß wie nie. Setzt sich dieser Trend 2017 fort? Frank Pörschke: Es spricht schon einiges dafür, dass die guten Zeiten auch 2017 weitergehen.Ich rechne für das neue Jahr in Deutschland mit einem Transaktionsvolumen über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...