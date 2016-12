Im Zentrum der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Samstagmorgen bei zwei Bombenanschlägen mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 40 weitere seien verletzt worden, teilten die lokalen Behörden am Samstag mit.

Zu dem Doppelanschlag bekannte sich zunächst niemand. In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Anschlägen in der irakischen Hauptstadt, zu denen sich die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) bekannte. Mitte Oktober begann die irakische Regierung einen Großangriff auf die seit Juni 2014 vom IS besetzte Stadt Mossul im Norden des Irak.