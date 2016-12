Eon-Chef Teyssen kündigt an, Arbeitsplätze in der Verwaltung abbauen zu wollen - auch der Konzernsitz Essen ist von der Sparmaßnahme betroffen. Durch das Programm will der Energie-Riese 400 Millionen Euro sparen.

Der Energiekonzern Eon will zahlreiche Arbeitsplätze in der Verwaltung abbauen. "Eon wird dezentraler. Das heißt, dass vor allem in der zentralen Verwaltung Stellen wegfallen", sagte Eon-Chef Johannes Teyssen der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe) laut Vorabbericht.

"Naturgemäß ...

