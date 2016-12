Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Williams Grand Prix -0,81% auf 16, davor 7 Tage im Plus (15,46% Zuwachs von 13,97 auf 16,13), RHI -1,8% auf 24,25, davor 7 Tage im Plus (7,11% Zuwachs von 23,05 auf 24,7), Yingli Green +3,17% auf 2,6, davor 7 Tage im Minus (-16,28% Verlust von 3,01 auf 2,52), Porr -1,12% auf 38,92, davor 6 Tage im Plus (8,09% Zuwachs von 36,41 auf 39,36), Allianz+0,71% auf 157, davor 6 Tage im Minus (-1,17% Verlust von 157,75 auf 155,9), SMA Solar -1,12% auf 25,115, davor 5 Tage im Plus (3,21% Zuwachs von 24,61 auf 25,4), Novartis -0,47% auf 74,1, davor 5 Tage im Plus (1,02% Zuwachs von 73,7 auf 74,45), Mologen +1,93% auf 1,529, davor 5 Tage im Minus (-12,79% Verlust von 1,72 auf 1,5), Metro +1,43% auf 31,585, davor 5 Tage im Minus (-0,91% Verlust von 31,43 auf 31,14),...

