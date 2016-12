New York - Das turbulente Börsenjahr 2016 hat am letzten Handelstag an der New Yorker Wall Street im impulsarmen Geschäft mit Verlusten geendet. Insgesamt aber war es letztlich mit einem prozentual zweistelligen Gewinn für den Leitindex Dow Jones Industrial erfolgreich verlaufen. Vor dem verlängerten Wochenende - der erste Handelstag im neuen Jahr ist Dienstag, der 3. Januar - sank der Dow am Freitag um 0,29 Prozent auf 19'762,60 Punkte. Die Marke von 20'000 Punkten, die seit dem Zinsschritt der US-Notenbank Fed Mitte Dezember in den Fokus gerückt ist, wurde nicht geknackt.

Dennoch können sich die Anleger 2016 nicht beklagen, auch wenn ein holpriges Jahr zu Ende geht. Mit einem Gewinn von 13,4 Prozent seit Jahresbeginn ist es für das Wall-Street-Börsenbarometer das beste Jahr seit 2013 geworden. Damals war der Dow um satte 26 Prozent gestiegen und im Jahr 2014 noch um weitere 7,5 Prozent. Weniger erfolgreich war dann 2015 verlaufen. Es hatte mit einem Minus von etwas mehr als 2 Prozent geendet.

Der S&P 500 verlor am Freitag 0,46 Prozent auf 2238,83 Punkte. Sein Jahresplus beträgt damit 9,5 Prozent. An der Nasdaq sank der Auswahlindex 100 um 1,11 Prozent auf 4863,62 Punkte, womit er im Gesamtjahr um knapp 6 Prozent gestiegen ist.

Am letzten Handelstag interessierten sich die Anleger kaum mehr für die überraschend schwächer als erwarteten Stimmungsdaten aus der US-Wirtschaft. So hatte sich die Stimmung in der ...

