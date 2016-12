Die Kassen sind voll, die Wachstumschancen auf dem Heimatmarkt gering: Japans Unternehmen wollen im Ausland kräftig zukaufen. Bei den Auslands-Übernahmen könnte Japan sogar China gefährlich nahe kommen.

Volle Kassen, eine starke Landeswährung und geringe Wachstumschancen auf dem Heimatmarkt - das alles weckt bei Japans Firmen die Lust auf Zukäufe im Ausland. Nach der Einschätzung von Experten könnten sie im neuen Jahr sogar mehr Geld in Akquisitionen außerhalb der Landesgrenzen stecken als chinesische Firmen.

Denn die Regierung in Peking erschwert ihren Unternehmen im Kampf gegen die Kapitalflucht mittlerweile einige Auslandsinvestitionen. Bis kurz vor Weihnachten gaben Japans Firmen nach Reuters-Daten 93 Milliarden Dollar im Ausland aus - fast so viel wie im Rekordjahr 2015, aber weniger als die Hälfte als die Nachbarn aus China. Und die Schlagzahl dürfte 2017 hoch bleiben. Zugute kommen den japanischen Firmen ihre hohen Barbestände: Nach offiziellen Zahlen sitzen sie auf 3,2 Billionen Dollar, so viel wie nie zuvor.

Zwar dürfte der erstarkte Dollar Übernahmen in den USA verteuern - doch zugleich sorgt er dafür, dass außerhalb von Japan verdientes Geld mehr wert ist, wenn es ins Inland gebracht wird. "Japanische Firmen haben niedrige Kapitalkosten, hohe Barvermögen und einen großen Appetit, über ihren Heimatmarkt hinauszuwachsen", sagt Mayooran Elalingam, bei der Deutschen Bank zuständig für das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen in ...

