Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Achleitner hat in einem Interview betont, dass die Bankenrettung durch den Staat in Deutschland kein Thema ist. Ebenso die Zusammenlegung der Bank mit einem anderen europäischen Geldhaus.

Anders als in Italien sind neue Staatshilfen für die Finanzbranche in Deutschland nach Worten von Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner kein Thema. "In Deutschland muss sich niemand darüber Gedanken machen, Banken zu retten", sagte Achleitner der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Er verwies darauf, dass die heimischen Geldhäuser seit der Finanzkrise ihre Kapitalausstattung massiv verstärkt hätten. Die Deutsche Bank habe ihr Eigenkapital seit 2007 nahe verdoppelt und alle ...

