von Floriana Hoffmann, Markus Hinterberger, Euro am Sonntag Nun plant die erste große Regionalbank, Strafzinsen zu erheben. Kunden der Hamburger Volksbank, die mehr als eine halbe Million Euro auf dem Tagesgeld- oder Girokonto haben, sollen 0,2 Prozent Zinsen zahlen. Die Bank will Betroffene zunächst in persönlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...