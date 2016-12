Kurz vor dem Jahreswechsel explodieren mitten in Bagdad zwei Sprengsätze. Mindestens 28 Menschen verlieren dabei ihr Leben, mehr als 50 sind verletzt worden. Der IS beansprucht die Tat für sich.

Bei einem Doppelanschlag in einem zentralen Viertel von Bagdad sind am Samstag mindestens 28 Menschen getötet und 54 weitere verletzt worden. Wie Vertreter der Polizei und der Gesundheitsbehörden mitteilten, ereignete sich der Angriff in den Morgenstunden auf einem belebten Markt im Einkaufsviertel Al-Sinak, auf dem unter anderem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...