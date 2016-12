Nächstes Jahr soll alles anders werden? Wer seine eigene Unternehmensvision umsetzen möchte, braucht viel Know-how. Ein Experte erklärt, welche Expertise Gründer wirklich brauchen, damit das Projekt Start-up 2017 klappt.

Immer wieder bescheinigen uns Studien und Politiker die mangelnde Gründungsbereitschaft in Deutschland. Und diese kommt nicht von ungefähr: Wie eine Studie der Universität Hohenheim herausfand, sind die Deutschen schulischen oder beruflichen Misserfolgen gegenüber zwar generell tolerant. Aber ein Gründer, der mit seinem Startup einmal scheiterte, verliert ihr Vertrauen. Der Druck auf deutsche Entrepreneure ist also groß, nicht erst aus ihren Fehlern zu lernen, sondern möglichst viel Expertise schon vorab in ihr Projekt Firmengründung einzubringen.

WirtschtschaftsWoche: Was muss ein Gründer an Wissen mitbringen, um sein Unternehmen zum Erfolg zu führen?Daniel Markgraf: Ein Gründer muss zunächst einmal für sein Produkt oder seine Dienstleistung brennen. Niemand sollte ein Unternehmen gründen in der Illusion, so schnell reich und der nächste Mark Zuckerberg zu werden. Wichtig ist eine tiefe Leidenschaft für die eigene Idee - aber auch der Realitätssinn, dass man sich auf ein sehr kräftezehrendes Projekt einlässt.

Gibt es geborene Gründertypen? Vor einigen Jahren habe ich eine Studie über ...

