Wer die grauenhaften Bilder aus Syrien sieht, spürt Mitleid, Zorn, vielleicht auch ein schlechtes Gewissen. Wichtiger aber wäre eine kühle ökonomische Analyse. Erinnerungen unseres langjährigen Nahost-Experten.

Die Katastrophe überlagert alles. All die furchtbaren Bilder aus der zerbombten syrischen Millionenstadt Aleppo verdüstern die Gedanken über eine Weltregion, in der es schlimmer aussieht als jemals zuvor in den zwei Jahrzehnten, in denen ich für die WirtschaftsWoche den Nahen Osten beobachtet habe.

Aber was ist Aleppo? Die Frage klingt ignorant, und im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf hat sich mit dieser Frage der Kandidat einer Splitterpartei blamiert. Dabei kann auch kein Experte heute sagen, was aus der Katastrophe dort folgt. Und was wir Westler jetzt tun können.

Mit Sicherheit kann das der amerikanische Wahlsieger nicht. Im Gegenteil: Donald Trumps baldiger Machtantritt hat "Unsicherheit und insbesondere Absturzrisiken in der nahöstlichen Region gesteigert". Sagen die von Berufs wegen emotionslosen britischen Analysten von Oxford Economics. 2017 könnte es nach ihrer Meinung einen erneuten Preissturz beim Öl geben, wenn Trump wie angekündigt die amerikanische Rohölförderung ankurbelt - aber auch eine Preisexplosion, falls die US-Konjunktur auf Steuersenkungen reagieren sollte.

Oxford-Ökonom Liam Collins und seine Kollegen fürchten um die Stabilität der ganzen Region, wenn Trump wie angekündigt das Engagement der USA in den Krisenstaaten von Afghanistan bis zum Jemen zurückfährt, gleichzeitig aber das Nuklearabkommen mit dem Iran aufkündigt. Die Furcht vor Trump, stellen die Analysten fest, verteuert jetzt schon die Anleihen nahöstlicher Gläubiger und erhöht den Inflationsdruck überall im Nahen Osten.

Aber sind das angemessene Themen angesichts des menschlichen Leids? Ja, wir müssen davon reden, und nicht nur, weil dies die WirtschaftsWoche ist. Die Kette der elenden Entwicklungen im Nahen Osten, die uns so viel klarer geworden sind, seit viele Flüchtlinge - manche fürchten: viele Terroristen? - in unsere Städte kommen, bleibt sonst unverständlich. Nur der Blick auf die Wirtschaft der leidenden Länder und auf die Interessen ihrer Herrscher bringt uns an die Ursprünge. Wir müssen darum sogar noch einmal nach Aleppo.

