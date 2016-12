In der Wochensicht ist vorne: Salzgitter 1,68% vor voestalpine 0,53%, ThyssenKrupp -0,4% und ArcelorMittal -2,38%. In der Monatssicht ist vorne: Salzgitter 11,33% vor ThyssenKrupp 7,55% , voestalpine 4,35% und ArcelorMittal -1,56% . Year-to-date lag per letztem Schlusskurs ArcelorMittal 75,31% (Vorjahr: -56,54 Prozent) im Plus. Dahinter Salzgitter 47,63% (Vorjahr: -2,93 Prozent) und voestalpine 31,56% (Vorjahr: -13,57 Prozent). ThyssenKrupp 23,45% (Vorjahr: -13,73 Prozent) im Plus. Dahinter voestalpine 31,56% (Vorjahr: -13,57 Prozent) und Salzgitter 47,63% (Vorjahr: -2,93 Prozent). Am weitesten über dem MA200: ArcelorMittal 30,26%, Salzgitter 18,69% und ...

