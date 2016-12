2015 hatten Tausende auf dem Westbalkan per Asylantrag auf einen Job in Deutschland gehofft. Die Regierung startete ein Gastarbeiterprogramm - dreimal so viele Arbeitslose haben seitdem eine Arbeitsgenehmigung erhalten.

Das Anfang 2016 gestartete Gastarbeiterprogramm für Arbeitssuchende aus dem Westbalkan kommt in der Region gut an. In den ersten elf Monaten des Jahres hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) dreimal so vielen Männern und Frauen aus den Westbalkan-Staaten eine Arbeitsgenehmigung - offiziell Vorab-Zustimmung - erteilt wie im selben Zeitraum des Vorjahres. Das geht aus einer vorläufigen Bilanz der Nürnberger Behörde hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Insgesamt hätten bis Ende November rund 50.000 Albaner, Bosnier, Serben, Montenegriner, Mazedonier und Kosovaren von der Bundesagentur die Erlaubnis erhalten, in Deutschland arbeiten zu dürfen. Dazu mussten sie ein konkretes Job- oder Ausbildungsangebot in Deutschland nachweisen. Zwischen Januar und November 2015 waren es dagegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...