Wolfsburg (ots) - Vom 4. bis zum 11. Januar 2017 bereiten sich die Wölfe im spanischen La Manga intensiv auf die Rückrunde vor. Dabei stehen neben den Trainingseinheiten auch an zwei Tagen gleich vier Testspiele auf dem Programm: Am Samstag, 7. Januar, geht es zunächst um 15 Uhr gegen den aktuellen Tabellenvierten der niederländischen Eredivisie, den SC Heerenveen. Um 17 Uhr wird dann der nächste Test gegen den siebenmaligen algerischen Meister ES Sétif angepfiffen.



Auch drei Tage darauf, am Dienstag, 10. Januar, wartet ein Doppelpack auf die Spieler von Cheftrainer Valérien Ismaël: Erster Gegner ist dabei ab 15 Uhr der Schweizer Erstligist FC Sion, der derzeit Platz drei in der Super League belegt. Ab 17 Uhr steigt dann der letzte Testkick in Spanien gegen den deutschen Zweitligisten SV Sandhausen. Alle Partien werden in La Manga ausgetragen.



Die Testspiele in La Manga im Überblick



Sa., 7.1.2017 15 Uhr SC Heerenveen 17 Uhr ES Sétif Di., 10.1.2017 15 Uhr FC Sion 17 Uhr SV Sandhausen



