Erstaunlich einmütig erwarten Ökonomen und politische Analysten, dass sich im Jahr 2017 die Auflösung der EU beschleunigen wird. Es dürfte ein unruhiges Jahr für Europa werden.

George Soros sieht seit längerem schwarz für die EU - er macht Deutschland für den Zerfall verantwortlich. Doch Soros ist mit seiner pessimistischen Einschätzung nicht allein. Der private US-Geheimdienst Stratfor blickt in einer Analyse skeptisch auf die Chancen der EU im Jahr 2017: Das Jahr 2017 wird ein Jahr mit gavierenden Folgen sein. Es werde - vor allem in Europa - zu einem Anstieg des Nationalismus und des Nativismus, also des politischen Kampfs gegen Zuwanderung und der Rechte von Minderheiten, geben, so Reva Goulon von Stratfor. Dies werde in Verbindung mit ökonomischen Problemen einhergehen. Zudem werde es zu einer Rückkehr der Grenzen innerhalb der EU kommen. Die "Anti-Establishment-Bewegungen" in Europa seien auf die USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...