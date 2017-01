(Aktien 2017) Dialog Semiconductor freut sich auf Neuigkeiten von Apple

Genauso wie in den Jahren zuvor hing der Erfolg von Dialog Semiconductor (WKN: 927200 / ISIN: GB0059822006) vom Wohl seines Großkunden Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) ab. Und auch 2017 dürfte sich daran nichts ändern. Allerdings ist diese Abhängigkeit, anders als in der Vergangenheit, nicht mehr nur zum Vorteil.

Apple musste in diesem Jahr erstmals seit langer Zeit sinkende Umsätze verbuchen. Zum ersten Mal überhaupt vermeldete der Apfelkonzern rückläufige iPhone-Absätze. Aufgrund des schwächelnden Smartphone-Marktes musste Dialog Semiconductor seine Umsatzziele für 2016 einige Male überarbeiten. Zum Jahresende hin konnte das TecDAX-Unternehmen jedoch eine verbesserte Marktstimmung feststellen, so dass auch die Dialog-Aktie zu einer beeindruckenden Jahresendrallye ansetzen konnte. Dabei verdankte der schwäbisch-britische Halbleiterkonzern diese Erholung nicht nur Apples-Präsentation des iPhone 7 und 7 Plus.

