Bei einem Anschlag auf einen beliebten Nachtclub in Istanbul sind in der Silvesternacht mindestens 39 Menschen getötet worden. 69 Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht, teilte der türkische Innenminister Soylu mit.

Vier Personen seien noch in kritischem Zustand. So habe sich ein Attentäter Zutritt zu dem Club im Stadtteil Ortaköy verschafft, in dem er einen Polizisten am Eingang erschossen habe. Zeugen berichteten dagegen von mehreren Männern, die mit Sturmgewehren auf die Feiernden geschossen hätten. Unter den Opfern sollen auch 15 Ausländer sein, so der Minister.

Es war zunächst unklar, wo sich der oder die Attentäter aufhielten, die türkischen Behörden verhängten eine Nachrichtensperre. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein.