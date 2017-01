(Aktien 2017) voestalpine: Rosige Aussichten

Die Aktie des österreichischen Technologie- und Industriegüterkonzerns voestalpine (WKN: 897200 / ISIN: AT0000937503) konnte sich im Jahr 2016 prächtig entwickeln. Kursgewinne von über 30 Prozent sind für einen ATX-Wert durchaus sehenswert. Doch das muss es noch nicht gewesen sein.

Die Linzer haben 2016 einmal mehr bewiesen, dass sie längst kein klassischer Stahlkonzern mehr sind, sondern durch ihre Innovationskraft eher als Technologie- und Industriegüterkonzern wahrzunehmen sind. Dieser Wandel kommt an der Börse aber nur sehr langsam an. Daher hat voestalpine noch oft den Malus Stahlaktie. Aber für Langfristanleger muss das ja nicht schlecht sein, so kommt man günstig an die Aktie, die zudem auch Dividendenseitig immer mehr überzeugen kann.

