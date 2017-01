Zürich (ots) - Ab dem 1. Januar 2017 baut die Migros ihre

Leistungen im Bereich Gesundheit weiter aus und startet eine digitale

Plattform mit redaktionellen Beiträgen und Tipps. Die Migros will

damit die Schweizer Bevölkerung unterstützen, einen gesunden

Lebensstil zu pflegen. Die gesundheitsrelevanten Angebote und

Leistungen werden neu unter der Marke "iMpuls" gebündelt.



Der Satz "Heute ist ein guter Tag, um ...." wird die Migros und

ihre Kundinnen und Kunden in den nächsten Jahren begleiten. Ab

Neujahr gibt die Migros zahlreiche Gesundheitsimpulse, die sich gut

in den Alltag integrieren lassen. Gesund leben ist ein zentrales

Thema für viele Menschen in der Schweiz. Die Migros will mit ihrem

Netzwerk und Know-how viele Personen dabei unterstützen, ihre

individuellen Ziele zu erreichen.



Auf der neuen digitalen Plattform der Migros finden alle

interessierten Personen Beiträge zu Bewegung, Ernährung und

Entspannung. Auch informieren Experten wie Ärzte oder

Physiotherapeuten über medizinische Themen, mit besonderem Augenmerk

auf die Prävention. In den nächsten Monaten wird die Migros ihre

Plattform kontinuierlich ausbauen und verschiedene interaktive

Features aufschalten.



Selbstverständlich wird die Gesundheit auch offline eine wichtige

Rolle spielen. Zum Beispiel finden alle, die sportliche

Neujahrsvorsätze verwirklichen wollen, zwischen dem 3. und 23. Januar

in grösseren Supermärkten Artikel wie Tracker, Hanteln oder

Fitnessmatten zu attraktiven Preisen. Am 28. Januar lädt die

Klubschule Migros zum Fitnesstag "Die Klubschule bewegt die Schweiz"

ein. An 27 Klubschul-Standorten kann man etwas Neues ausprobieren und

gratis Kurse wie Zumba, M.A.X. oder Bodytoning testen. Die

Migros-Fitnessanlagen bieten an verschiedenen Standorten ein

Weight-Management- Programm für Menschen an, die ihr Gewicht

reduzieren oder halten wollen.



Die Gesundheitsinitiative Impuls vernetzt auch bestehende Angebote

miteinander und macht sie sichtbarer. Die Migros ist bereits seit 40

Jahren im Gesundheitssegment aktiv und betreibt aktuell 92 Fitness-,

Wellness- und Aquaparks in der Schweiz. Beim Fachmarkt SportXX kann

man sich für verschiedene Sportarten ausrüsten und im Supermarkt

finden die Kunden passende Produkte für eine ausgewogene Ernährung,

auch bei einer Nahrungsmittelintoleranz oder Allergie. Die

Migros-Tochter Medbase ist aktiv in den Bereichen Prävention,

Akutmedizin und Rehabilitation. Aktuell verfügt sie über das grösste

Netzwerk an ambulanter medizinischer Grundversorgung in der Schweiz.



