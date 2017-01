Bern (awp/sda) - Die Schlagzeilen der Sonntagspresse: "NZZ am Sonntag": Rund 27'500 Personen haben in der Schweiz 2016 ein Asylgesuch gestellt. Das sind 12'000 oder dreissig Prozent weniger als im Vorjahr, wie die "NZZ am Sonntag" unter Berufung auf eine gut informierte Person meldet. Grund für den Rückgang sei unter anderem, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...