Borgward wurde lange belächelt. Doch so langsam stellt sich bei dem kleinen chinesisch-deutschen Autobauer der Erfolg ein. Borgward-Chef Ulrich Walker erwartet viel für 2017.

Der Chef des chinesisch-deutschen Autobauers Borgward erwartet für das neue Jahr steigende Wachstumszahlen. Mit der Einführung des BX5 könne man mit einem Absatz von rund 100.000 Fahrzeugen weltweit rechnen, sagte Ulrich Walker der Deutschen Presse-Agentur. Dabei geht der Borgward-Chef von 5000 verkauften Autos je Modell und Monat weltweit aus. Bislang hat Borgward nur den BX7 auf den Markt gebracht, 2017 sollen weitere Modelle folgen.

Seit dem Verkaufsstart des BX7 Ende Juni seien inzwischen rund 25.000 Autos auf der Straße. "Wir haben zudem Auftragseingänge über 35.000", berichtete Walker. In China verkaufe Borgward derzeit mehr als 5000 Wagen im Monat. Mittelfristig will das Unternehmen weltweit mehr als eine halbe Million Autos jährlich absetzen.

Dabei sieht Walker den chinesischen Markt optimistisch: "Es wird auch 2017 ein Mengenwachstum in China geben." Der Autoverband VDA rechnet dort für 2017 nur mit einem Plus von fünf Prozent auf 24,2 Millionen Pkw. In den Ballungszentren wie Shanghai oder Peking sehe man eine Konsolidierung. "Peking hatte vor 2010 noch 800.000 Zulassungen pro Jahr, inzwischen dürfen nur noch 200.000 pro Jahr zugelassen werden."

