Berlin (ots) - Immer mehr Mieter in Ballungszentren leiden unter Mieterhöhungen und wenden sich nach Tagesspiegel-Informationen (Montagausgabe) deshalb an einen Mieterverein. In keinem anderen Bereich nehmen die Beratungsfälle so rasant zu. Das zeigt eine Auswertung des Deutschen Mieterbunds über die Rechtsberatungen, die 2015 in den Mietervereinen stattgefunden haben.



