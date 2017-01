NÜRNBERG (dpa-AFX) - In Deutschland bleiben nach Einschätzung von Experten viele Arbeitsplätze 2017 sicher - doch die wachsende Zahl der Flüchtlinge könnte dem seit Jahren anhaltenden Jobaufschwung einen leichten Dämpfer verpassen. Dies prognostizieren Volkswirte deutscher Großbanken in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Sie gehen daher bis auf eine Ausnahme von einer leicht steigenden Arbeitslosigkeit aus.

Insgesamt entstünden aber weiter neue Arbeitsplätze, bestehende seien kaum bedroht, und die gute Konjunktur stütze weiter den Arbeitsmarkt. Die Zahl der Jobsucher werde im Jahresdurchschnitt 2017 zwischen 30 000 und 100 000 über dem voraussichtlichen Niveau von 2016 liegen und damit auf 2,73 bis 2,8 Millionen steigen. Für dieses Jahr rechnen die Ökonomen mit knapp 2,7 Millionen Erwerbslosen im Jahresschnitt. Lediglich Allianz-Volkswirt Rolf Schneider geht für 2017 von einem Rückgang der Arbeitslosigkeit um 7000 Menschen aus.

Unterm Strich läuft die deutsche Jobmaschine weiter rund, sind die Experten überzeugt. Denn es würden dank des erwarteten leichten Wirtschaftswachstums neue Arbeitsplätze entstehen. Die Zahl der Erwerbstätigen wird nach der Prognose der Fachleute 2017 zwischen 300 000 und 400 000 wachsen. "Trotzdem gehe ich von einer steigenden Arbeitslosigkeit aus, weil die Flüchtlingszahlen vom Arbeitsmarkt nicht mehr ganz absorbiert werden können", meint etwa Michael Holstein von der DZ-Bank.

Es gebe eine Reihe weltwirtschaftlicher Risiken. Derzeit sehe es aber nicht so aus, als ob diese sich 2017 zu einer realen Gefahr entwickeln könnten, meinen die Fachleute. So werde die vom neuen US-Präsidenten angekündigte Politik der wirtschaftlichen Abschottung frühestens 2018 oder sogar erst später spürbar. Bis dahin gingen von den von Trump geplanten Konjunkturprogrammen sogar eher positive Impulse aus, von denen auch die deutsche Wirtschaft profitieren könnte.

Für den Dezember rechnen die Ökonomen saisonbedingt mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit um rund 55 000 auf rund 2,59 Millionen Menschen. Dies wären rund 90 000 weniger als vor einem Jahr. Im Dezember werden die ersten Vorboten der Winter-Arbeitslosigkeit spürbar. In der Regel verlieren dann witterungsbedingt die ersten Beschäftigten in Außenberufen - wie auf dem Bau oder in Gärtnereien - ihre Arbeit und melden sich den Winter über arbeitslos. Deutlich ausgeprägter ist dieser Effekt im Januar./kts/DP/he

