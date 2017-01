Nur 75 Minuten dauert es, bis das Jahr 2017 für die Menschen in der Türkei zum Alptraum wurde. Auch ein massives Polizeiaufgebot in der Silvesternacht konnte den Angriff auf den Istanbuler Club Reina nicht verhindern.

Das neue Jahr beginnt in der Türkei so bitter, wie das alte geendet hat: Mit Terror - und mit Toten. Hunderte Menschen sind im Istanbuler Club "Reina" zusammengekommen, um 2017 zu begrüßen. Der Nachtclub im schicken Ausgehviertel Ortaköy ist einer der größten und berühmtesten in der Millionenmetropole, er liegt am europäischen Bosporus-Ufer - mit spektakulärem Blick aufs Lichtermeer der asiatischen Seite Istanbuls.

Ein toller Ort, um Silvester zu feiern. Doch gegen 01.15 Uhr wird aus der Party ein Blutbad. Mindestens ein Angreifer dringt in die Disco ein und schießt auf die Feiernden. Dutzende Menschen sterben, darunter auch zahlreiche Ausländer. Die türkische Regierung spricht von einem einzelnen Terroristen. Die Nachrichtenagentur DHA berichtet dagegen von zwei Angreifern, die Weihnachtsmannkostüme getragen haben sollen - wofür es aber keine offizielle Bestätigung gibt.

Nicht nur gelingt es den Sicherheitskräften trotz massiver Präsenz - 17.000 Polizisten waren am Samstag in Istanbul im Einsatz - nicht, den Anschlag in der Silversternacht zu verhindern. Auch mindestens ein Angreifer entkommt und läuft am Neujahrstag womöglich unerkannt und bewaffnet durch Istanbul.

Niemand ist sicher - nirgendwo

Die Beteuerungen nach dem Blutbad gleichen denen der vergangenen Wochen und Monate: Der Kampf gegen den Terrorismus werde entschlossen fortgeführt, kündigt Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ein weiteres Mal an. Die Türkei werde alles Nötige tun, um "die Sicherheit und den Frieden ihrer Bürger zu gewährleisten".

Doch die jüngsten Anschläge deuten eher darauf hin, dass sich niemand mehr wirklich sicher fühlen kann - nirgendwo. Vor drei Wochen sprengen sich Terroristen der TAK, einer Splittergruppe der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, nach einem Fußballspiel im Zentrum Istanbuls in die Luft. Eine Woche später schlägt die TAK in der verschlafenen zentralanatolischen Stadt Kayseri zu.

Kurz danach wird der ...

