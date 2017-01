Recep Tayyip Erdogan ist nicht der Garant für Stabilität in der Türkei, sondern verantwortlich für den ersten Failed State innerhalb der Nato. Ein Gastbeitrag.

Es ist erstaunlich, wie selbstsicher desinformiert noch manche Journalisten, sogenannte Türkei-Experten und Politiker die Lage in der Türkei, nach allem was bisher dort geschehen ist, hierzulande einschätzen. In seriösen Medien war nach den jüngeren Terroranschlägen häufig zu lesen, dass nur die Ausweitung der Macht Erdogans wieder Stabilität in die chaotische Lage in der Türkei bringen könne.

Ja, klar! Eigentlich auch völlig logisch. Nachdem Erdogan höchstpersönlich die Türkei ins Chaos gestürzt hat, kann natürlich nur er wieder für Ruhe und Stabilität sorgen. Aber ganz bestimmt nicht, indem er seine Macht ausweitet und sich damit endgültig und offiziell zum Alleinherrscher der Türkei erklärt. Erdogan kann allenfalls für die Friedhofsruhe des Todes oder aber auch nur für die Ruhe vor dem Sturm sorgen. Das sind die einzigen Perspektiven, die die hoffnungsfroh herbeigeschriebene Machtausweitung Erdogans böte.

Die kürzlich auch in der WirtschaftsWoche bemühte These, sollte die von ihm angestrebte Verfassungsänderung unter Dach und Fach sein, werde das Land endlich zur Ruhe kommen und eine einst begonnene "Reform-Agenda fortsetzen, die das rasante Wachstum in den Nuller-Jahren ermöglichte und nebenbei Minderheitenrechte stärkte", ist nicht nur völlig irreführend und geht an den tatsächlichen Ursachen des kurzzeitigen Aufschwungs vorbei, sondern spricht auch jeglichen demokratischen Ansprüchen Hohn.

Allein ein Blick auf die Asylzahlen in Deutschland gibt uns deutliche Anhaltspunkte, wohin der Weg der angeblich demokratischen Türkei führt. Die Zahl der Asylanträge türkischer Staatsbürger in Deutschland steigt ständig an. Das geht aus einer aktuellen Antwort der Bundesregierung auf eine Parlamentarische Anfrage hervor. Demnach sind von Januar bis November 2016 genau 5166 Asylanträge türkischer Staatsbürger gestellt worden. Allein im November haben demnach 702 Türken Asyl in Deutschland beantragt. Im Januar waren es noch 119. Bemerkenswert auch: Fast 80 Prozent der Antragsteller sind Kurden.

Das alles darf angesichts der aktuellen Entwicklung in der Türkei nun niemanden ernsthaft verwundern. Wir müssen nicht einmal all jene traurigen Ereignisse der vergangenen achtzehn Monate Revue passieren lassen, um uns vor Augen zu führen, wes Geistes Kind Erdogan ist und wohin die Reise mit ihm geht.

Während wir in den letzten Tagen vor Weihnachten um die Opfer von Berlin trauerten und uns für die Weihnachtstage eine friedvolle Zeit wünschten, hat es in der Türkei wieder zahlreiche Razzien gegen missliebige Personen und Festnahmen von Journalisten gegeben. Und nun auch noch der Anschlag in der Silvesternacht in einem beliebten Istanbuler Nachtclub.

Mit den Inhaftierungen über die Weihnachtstage bewegt sich allein die Anzahl der eingesperrten Journalisten auf die 200 zu. Nach Ansicht der Erdogan-nahen Medien - das sind mittlerweile nahezu 98 Prozent der gleichgeschalteten türkischen Medien, die sich nur noch in Regierungspropaganda bewegen - handele es sich bei den Inhaftierten nicht um Journalisten, sondern um "Propagandisten". Das erinnert erschreckend an jenes Bonmot, wonach der künftig wiederkehrende Faschist von jedem außer sich selbst behaupten werde, Faschist zu sein. Dabei läuft dieser Prozess, die türkischen Medien von abweichenden Meinungen zu säubern, bereits seit Jahren und bezieht konsequent die neuen Informationsplattformen ein. Was wir gegenwärtig erleben, ist nur noch das Ausschalten letzter "Widerstandsnester" einer unabhängigen Berichterstattung.

Von Demokratie zur Diktatur

Das Regime hat Angst davor, dass das Volk die Wahrheit erfahren könnte. Aus diesem Grund behindert die Regierung nunmehr auch gezielt die sozialen Medien. In den letzten sechs Monaten wurden täglich 55 Social-Media-Nutzer angezeigt, jeden Tag 23 von ihnen in Untersuchungshaft genommen und jeden Tag sechs per Gerichtsbeschluss in Haft genommen. Nach Ansicht der Erdogan-nahen Propaganda handelt es sich bei diesen freien Denkern um "Tastatur-Terroristen" - so wie in der Türkei mittlerweile jeder, der nicht vorbehaltlos die ewige Treue zum künftigen Präsidialdiktator schwört, zum Terroristen gestempelt wird.

Welch kuriose Blüten die Terrorjustiz mittlerweile trägt, ...

