PEKING (dpa-AFX) - China will bis Ende 2017 den Handel mit Elfenbein und dessen Verarbeitung im eigenen Land verbieten. Dutzende verarbeitende Unternehmen und Orte des Handels würden bereits bis Ende März geschlossen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag. Das habe Chinas Regierung am Freitag beschlossen.

"Der WWF begrüßt die Entscheidung als Meilenstein für den Elefantenschutz", teilte die Umweltstiftung mit. China ist der weltweit größte Markt für Elfenbein. Dessen Schließung sei "eine wichtige Voraussetzung, um das Abschlachten der Elefanten aufzuhalten", sowie ein Signal, dass die weltweit organisierte Wilderei keine Zukunft habe.

Im Oktober hatten die Mitgliedsländer der Welt-Artenschutzkonferenz in Südafrika beschlossen, sich für eine weltweite Schließung der nationalen Elfenbeinmärkte stark zu machen. Unter dem Artenschutzabkommen Cites ist der internationale kommerzielle Handel mit Elfenbein seit 1990 verboten. Örtlich wird aber weiter mit Elfenbein gehandelt. Die Nachfrage, vor allem aus Asien, ist groß./nk/DP/he

