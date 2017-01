In Hamburg ist am Sonntag ein 39 Jahre alter Mann von einer S-Bahn überfahren worden. Der Fahrer der Bahn habe gegen 10:00 Uhr am der Haltestelle Harburg eine Person im Gleis erkannt und eine Schnellbremsung eingeleitete, teilte die Polizei mit.

Dennoch sei es zur Kollision gekommen. Der 39-Jährige verstarb am Unfallort. Der 51 Jahre alte S-Bahn-Fahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 39-Jährige war nach Zeugenaussagen gestolpert und ins Gleis gestürzt und habe es nicht mehr rechtzeitig verlassen können.