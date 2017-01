von Martin Reim, €uro am Sonntag Angenommen, ich habe beim Einparken einen Unfall verursacht. Dann wartet man ja möglicherweise sehr lange auf die Polizei. Was kann ich stattdessen tun? €uro am Sonntag: In der Tat sollte die Polizei den Schaden aufnehmen oder der Unfallgegner Ihre Personalien bekommen. Ansonsten riskieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...