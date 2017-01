Die Türkei ist in der Neujahrsnacht erneut von einem schweren Anschlag erschüttert worden.

Die Türkei ist in der Neujahrsnacht erneut von einem schweren Anschlag erschüttert worden. Bei einem bewaffneten Angriff auf einen Nachtclub in Istanbul wurden mindestens 39 Menschen getötet und fast 70 weitere verletzt, wie Innenminister Süleyman Soylu mitteilte. Unter den Toten bei der Silvesterparty im berühmten Nachtclub Reina direkt am Ufer des Bosporus waren demnach auch mindestens 16 Ausländer. Mit dem Anschlag habe der Attentäter nach den Worten des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan "Chaos" verbreiten wollen. "Sie wollen die Moral unseres Landes zerstören und Chaos verbreiten, indem sie mit diesen schändlichen Angriffen gezielt Zivilisten attackieren", erklärte Erdogan am Sonntag. Die Türkei sei aber entschlossen, "den Kampf gegen den Terror" fortzusetzen und alles Notwendige für die Sicherheit der ...

