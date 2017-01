FLENSBURG (dpa-AFX) - "Flensburger Tageblatt" zum Terroranschlag in Istanbul:

"Machen wir uns nichts vor: Der Anschlag von Istanbul hätte sich ebenso in Deutschland, Frankreich oder irgendwo anders auf der Welt ereignen können. Die perfide Logik des Terrors zielt darauf, Angst und Unsicherheit zu schüren. Aus Sicht der Terroristen lautet die Botschaft der jüngsten Anschläge: Es kann überall und jederzeit geschehen. Fest steht: In dem Nachtclub in Istanbul ist nur wenige Minuten nach Mitternacht die geringe Hoffnung auf ein friedlicheres neues Jahr in einem Kugelhagel gestorben. Doch die Saat der Terroristen geht nicht auf. Die friedlichen Silvesterfeiern von Millionen Menschen auf der Welt zeigen: Jeder ist sich bewusst, es kann etwas passieren - aber kollektive Angst gibt es nicht."/be/DP/he

AXC0003 2017-01-02/05:35