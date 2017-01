Düsseldorf (ots) - Der Geschäftsführer der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), Gernot Tripcke, sieht den Einfluss der im Mai in Paris und Köln stattfindenden Weltmeisterschaft auf die die Liga nur gering. "Die Nationalmannschaft ist wichtig, aber dass die WM hier stattfindet, bringt uns nicht automatisch voran. Für die Eishockey-Fans wird die WM ein Fest, aber von der WM hängt nicht das Wohl und Wehe der Liga ab", sagte Tripcke der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). Tripcke, seit 2000 DEL-Geschäftsführer, verteidigte zudem die Tatsache, dass es nach wie vor keinen Auf- und Abstieg in der Liga gibt. "Wir wollen nicht einen Klub in die Liga aufnehmen, der es dann nicht schafft. Und wir wollen nicht, dass ein Absteiger ins Bodenlose fällt", sagte er.



