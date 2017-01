Nach dem Attentat auf einen Nachtclub am Neujahrsmorgen steht Istanbul noch immer unter Schock. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht. Währenddessen steigt die Zahl der ausländischen Toten.

Nach dem Terroranschlag auf die beliebte Disco "Reina" in Istanbul sollen die ausländischen Toten am Montag an ihre Angehörigen übergeben werden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag. Fast ein Drittel aller 39 Opfer waren Ausländer, vor allem aus dem Mittleren Osten. Die Polizei suchte unterdessen weiterhin nach dem mutmaßlichen Attentäter des Blutbades.

"Unsere Sicherheitskräfte haben alle notwendigen Ermittlungen eingeleitet. So Gott will finden wir ihn in kurzer Zeit", sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu mit Hinblick auf den Unbekannten.

Ermittler untersuchten am Sonntag das Chaos in dem Club, unter anderem waren Stühle und Tische zerborsten. Überprüft wurden auch Kleidungsstücke, ...

