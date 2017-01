UmweltBank Aktiengesellschaft: Großer Erfolg: UmweltBank CoCo-Bond 2016/2017 übertrifft Erwartungen

02.01.2017 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Insgesamt haben Aktionäre und Kunden bisher rund 19,4 Millionen Euro des CoCo-Bond 2016/2017 der UmweltBank gezeichnet. Damit ist die neue bedingte Pflichtwandelanleihe bereits jetzt die größte Wertpapieremission von Deutschlands grüner Bank. "Wir danken unseren Anlegern für das entgegengebrachte Vertrauen. Mit dem neu aufgenommenen Kernkapital stärken wir unsere Eigenkapitalbasis deutlich und sind damit für die Zukunft bestens aufgestellt, um unseren satzungsgemäßen Auftrag zu erfüllen: Die Förderung möglichst vieler Umweltkreditprojekte", freut sich Vorstandssprecher Goran Basic und fügt hinzu: "Interessierte Anleger können sich auch weiterhin an der noch laufenden Emission beteiligen und somit aktiv zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen."

Die Aktionäre der UmweltBank hatten ihre gesetzlichen Bezugsrechte am CoCo- Bond 2016/2017 schon im November 2016 rege ausgeübt. In der letzten Dezemberwoche endete für die Anleger, die bereits die erste grüne bedingte Pflichtwandelanleihe der Nürnberger Direktbank gezeichnet hatten, die Umtauschfrist. Über 93 Prozent der Inhaber des CoCo-Bond 2016 nahmen das freiwillige öffentliche Angebot an. Hintergrund des Umtauschs waren neue rechtliche Vorgaben der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA).

Contingent Convertible Bonds (kurz: "CoCo-Bonds") stellen eine spezielle Form von Wandelanleihen dar. Die jährliche Verzinsung des UmweltBank CoCo- Bond 2016/2017 (WKN A2BN54) beträgt 2,85 Prozent und ist in dieser Höhe zunächst bis zum 31. Mai 2021 festgeschrieben. Die Zahlung der Zinsen ist gewinnabhängig und steht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben im freien Ermessen der UmweltBank. Die Wertpapiere haben eine unbegrenzte Laufzeit, sind aber über die UmweltBank handelbar.

Der Wertpapierprospekt ist online unter www.umweltbank.de/cocobond2016_2017 abrufbar.

Kontakt:

Oliver Patzsch Kommunikation UmweltBank AG Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Telefon: 0911 / 53 08 265 E-Mail: kommunikation@umweltbank.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft

Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Deutschland Telefon: 0911/5308-265 Fax: 0911/5308-269

E-Mail: kommunikation@umweltbank.de

Internet: www.umweltbank.de ISIN: DE0005570808 WKN: 557080

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München (m:access); Open Market in Frankfurt; SIX

