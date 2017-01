Wegen angeblicher Hackerangriffe während des Präsidentschaftswahlkampfes hat US-Präsident Barack Obama 35 russische Diplomaten des Landes verwiesen. Sein Nachfolger Donald Trump stellt das laut einem Sprecher in Frage.

Als Reaktion auf die angeblichen Hackerangriffe während des Präsidentschaftswahlkampfes hatte der scheidende US-Präsident Barack Obama am Donnerstag die Ausweisung von 35 russischen Diplomaten verfügt. Nun verließen die 35 russischen Diplomaten und ihre Familienangehörigen laut dem US-Außenministerium am Neujahrstag das Land.

Bei den Diplomaten handelt es sich nach Angaben des US-Präsidenten in Wahrheit um Spione. Zudem ordnete Obama wegen der mutmaßlichen russischen Hackerangriffe weitere neue Sanktionen gegen russische Spionagebehörden an. Obama schloss auch zwei russische Anlagen in den US-Staaten Maryland und New York. Russland hat bislang auf eine gleichwertige Gegenmaßnahme verzichtet.

Die Vorwürfe beruhen auf Angaben aus den US-Geheimdiensten, die kaum unabhängig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...