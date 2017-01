Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

OPTIMISMUS - Trotz Terrorfurcht, der Kriege in Syrien und der Ukraine und der Sorge über eine Rückkehr der Euro-Krise blicken die Deutschen relativ zuversichtlich in das neue Jahr. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov für die Handelsblatt Global Edition, die englischsprachige Ausgabe des Handelsblatts, in sieben europäischen Ländern und den USA durchgeführt hat. Vor allem die wirtschaftliche Entwicklung ihres Landes schätzen die Bundesbürger positiv ein. Weniger als ein Drittel der Befragten erwartet, dass sich die wirtschaftliche Lage 2017 schlechter entwickelt als im Vorjahr. Zuversichtlicher sind nur die Dänen und die notorisch optimistischen US-Bürger. 44 Prozent der Deutschen stellen der Bundesregierung mit Blick auf ihre Wirtschaftspolitik ein gutes Zeugnis aus - europaweit ein Spitzenwert. (Handelsblatt S. 1/Welt S. 9)

MAUT - Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) trifft mit seinem Kompromiss für eine Pkw-Maut auf Widerstand. Österreichs Verkehrsminister Jörg Leichtfried will sich im Januar mit den Ministern der deutschen Anrainerstaaten treffen, um ein weiteres Vorgehen zu koordinieren. Der Welt am Sonntag sagte Leichtfried, mit den Niederlanden und Belgien habe er bereits gesprochen. Nun befürchten etwa die Berliner Grünen, dass die Nachbarn Deutschlands eine "Rache-Maut" beschließen könnten. Leichtfried hat außerdem in einem Brief an EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc geschrieben, dass die zwischen der Kommission und Dobrindt ausgehandelte Lösung inakzeptabel sei. (FAZ S. 19/Handelsblatt S. 9)

AUTOMOBILBRANCHE - Das Wachstum auf dem weltweiten Automarkt lässt nach. 2016 konnten die Hersteller noch fünf Prozent mehr Autos absetzen, für 2017 rechnen sie nur mit einem Plus von drei Prozent. Grund sind vor allem geringere Bestellungen in China. (Handelsblatt S. 20)

MINDESTLOHN - Für Flüchtlinge und Zuwanderer, die sich für die Anerkennung ihres ausländischen Berufsabschlusses in Deutschland nachqualifizieren, soll in dieser Zeit kein Mindestlohn gelten. Dies geht aus einem Arbeitspapier des Bundesarbeits-, Bundesfinanz- und Bundesbildungsministeriums hervor. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnt deshalb vor neuen Ausnahmen beim Mindestlohn. Dieser wurde Anfang 2017 von 8,50 Euro auf 8,84 Euro pro Stunde erhöht. (Süddeutsche S. 5)

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT - Qualifizierung und Weiterbildung werden Kernthemen der Arbeit von morgen sein. Doch schon heute gibt es Streit darüber, welche Rolle die Bundesagentur für Arbeit (BA) dabei spielen soll, die Behördenchef Frank-Jürgen Weise noch bis Ende März leitet. "Die BA darf keine staatliche Zentralanstalt für Weiterbildung werden", warnt Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). "Das wäre Planwirtschaft pur, weit weg von der Praxis." (Handelsblatt S. 8)

ABGASTEST - In diesem Jahr führt die EU ein neues Verfahren zur Messung des Schadstoffausstoßes bei Neuwagen ein. Doch Schummeleien sind damit weiter möglich. Die Zweifel an neuen Abgastests wachsen. (Welt S. 9)

DIGITALISIERUNG - Die Digitalisierung wird deutsche Konzerne im neuen Jahr stark beschäftigen. Das geht aus einer Umfrage der FAZ unter den Vorstandsvorsitzenden großer Konzerne hervor, die ihre Erwartungen für das Jahr 2017 nennen sollten. Rüdiger Grube, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn, erwartet einen "epochalen Umbruch" für die Mobilität. Die Digitalisierung werde für den Verkehrssektor bestimmendes Thema sein. Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, traut der künstlichen Intelligenz eine bedeutendere Rolle zu. Lernende und sich selbst steuernde Maschinen machten Fortschritte. (FAZ S. 17 und 23)

KRANKENKASSEN - Jede vierte gesetzliche Krankenkasse hat zum Jahreswechsel ihren Beitrag erhöht. Das zeigt eine Auswertung der Welt auf Grundlage der vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen veröffentlichten Beitragsliste. Demnach werden 27 von 113 gesetzlichen Krankenkassen (GKV) 2017 teurer. "Der grundsätzliche Druck bleibt im System, die Tendenz zu steigenden Zusatzbeiträgen ebenso", sagte Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbands, der Welt. Trotz guter Wirtschaftslage stiegen die Ausgaben der Kassen nach wie vor schneller als die Einnahmen. (Welt S. 13)

PFLEGEVERSICHERUNG - Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) hat die zum 1. Januar in Kraft getretene Reform der gesetzlichen Pflegeversicherung gegen Kritik verteidigt. Niemand werde schlechter gestellt, die allermeisten Versicherten "werden deutlich verbesserte Leistungen erhalten", sagte er der Süddeutschen Zeitung. Gröhe geht davon aus, dass "die Beiträge bis zum Jahr 2022 stabil bleiben", also keine neuen Kosten auf die Versicherten zukommen werden: "Niemand muss sich Sorgen machen." (Süddeutsche S. 5)

VERDI - Mit einem neuen Online-Angebot will die Gewerkschaft Verdi für mehr Transparenz und Selbstkontrolle in der Sozialversicherung sorgen und zugleich für die Beteiligung an den im Frühjahr anstehenden Sozialwahlen werben. Interessenten sollen Fragen an Verdi-Kandidaten für die Aufsichtsgremien der Renten- und der Krankenkassen elektronisch stellen können, sagte das zuständige Verdi-Bundesvorstandsmitglied Eva Welskop-Deffaa. (FAZ S. 17)

