Im Raumfahrtgeschäft gibt es unter anderem mit SpaceX und OneWeb seit einiger Zeit neue Konkurrenz - und dass mit hochfliegenden Plänen. Um dagegen anzukommen, müssen etablierte Anbieter wie Airbus neue Wege gehen.

Was Airbus in einer Fabrik in Florida vorhat, ist eine Revolution für das Satellitengeschäft des europäischen Luftfahrtriesen. "Bislang haben wir in guten Jahren nicht mehr als zehn Satelliten gebaut", resümiert Airbus-Raumfahrt-Chef Nicolas Chamussy. "Hier werden wir zwei Satelliten am Tag liefern."

Für das ehrgeizige Projekt OneWeb, das mit einer Flotte aus mehr als 700 Kleinsatelliten rund um den Globus schnelles Internet anbieten will, soll Weltraum-High-Tech in die Serienfertigung gehen. Es ist ein Beispiel dafür, wie Airbus im Raumfahrtgeschäft neue Wege geht, um seinen Platz gegen aufstrebende neue Konkurrenz zu behaupten.

Denn das Geschäft mit Raketen und Satelliten ist seit einigen Jahren in einem spektakulären Umbruch. Neue Akteure wie der schillernde amerikanische Unternehmer Elon Musk mit seiner Firma SpaceX haben die Regeln der Sparte durcheinandergewirbelt. Sie drücken die Preise für Trägerraketen und machen Schlagzeilen mit hochfliegenden Zielen wie der Besiedlung des Mars. Im Satellitenmarkt öffnen kostengünstige Kleinsatelliten die Tür für neue Anbieter.

Europas etablierter Raumfahrtsektor muss umdenken: "Wir Europäer haben eine Tendenz, vorsichtiger zu sein, vielleicht nicht risikofreudig genug", sagt Chamussy. "Aber die Dinge ändern sich."

So hat Europa nach zähen Verhandlungen sein Trägerraketengeschäft völlig neu sortiert. Die neue, günstigere Rakete Ariane 6 soll 2020 das erste Mal fliegen. "Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...