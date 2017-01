The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US912796LC15 US TREASURY BILL 01/04/18 BD00 BON USD N

CA XFRA US912796LG29 US TREASURY BILL 07/06/17 BD00 BON USD N

CA F7E1 XFRA CA3169023031 FIELDEX EXPL INC. EQ00 EQU EUR N

CA 9TF XFRA CA87241L1094 TFI INTERNATIONAL INC. EQ00 EQU EUR N

CA ALVB XFRA DE000A2DAM52 ALLIANZ SE NA O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA BNRN XFRA DE000A2DAND5 BRENNTAG AG NA O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA BAYM XFRA DE000BAY0173 BAYER AG NA O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA N151 XFRA GB00BZ02MH16 NEX GROUP PLC LS-,175 EQ00 EQU EUR N

CA XFRA TH0418G10Z11 JASMINE INTL FGN BA-,50 EQ00 EQU EUR N

CA HQ8F XFRA US03767D1081 APOLLO ENDOSURGERY DL-,01 EQ00 EQU EUR N