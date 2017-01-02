FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.01.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 03.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.01.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XER XFRA US9841211033 XEROX CORP. DL 1
CEPR XFRA US12648L1061 CTI BIOPHARMA NEW 2012
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AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XER XFRA US9841211033 XEROX CORP. DL 1
CEPR XFRA US12648L1061 CTI BIOPHARMA NEW 2012