In Frankreich ist der Automarkt das zweite Jahr hintereinander deutlich gewachsen. 2016 stiegen die Neuzulassungen um 5,1 % auf mehr als 2 Mio. Wagen. Das teilte der Branchenverband CCFA mit. 2015 hatte das Plus 6,8 % betragen. Frankreich ist der drittgrößte Automarkt in Europa hinter Deutschland und Großbritannien.



