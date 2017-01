BERLIN (dpa-AFX) - Der Bauernverband unterstützt das geplante staatliche Tierwohl-Label für Fleisch im Supermarkt. "Wir tragen diesen Schritt mit. Wir sind als Bauern ja schon intensiv dabei, das Tierwohl weiter zu verbessern", sagte Verbandspräsident Joachim Rukwied der Deutschen Presse-Agentur. Sichergestellt müsse dabei aber sein, dass eine schon laufende Initiative von Fleischwirtschaft und Handel nicht gefährdet wird.

Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) will das Label im Januar vorstellen. Damit soll Fleisch von Tieren gekennzeichnet werden können, deren Haltungsbedingungen über dem gesetzlichen Standard liegen.

Rukwied sagte, wenn damit ein weiteres Tierschutzprogramm auf den Weg gebracht werde, "dann unterstützen wir das und hoffen, dass es eine bessere Marktdurchdringung bekommt als andere Siegel". Leider habe man in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Erfahrung machen müssen, dass Labels sich nicht wirklich durchgesetzt hätten. "Deshalb haben wir die Initiative Tierwohl auf den Weg gebracht und damit schon 13 Millionen Schweine in Deutschland in weiter verbesserte Tierhaltungsformen gebracht."

Bei der 2015 gestarteten Initiative erhalten freiwillig teilnehmende Bauern für Zusatzleistungen wie mehr Platz im Stall Geld aus einem Fonds, in den Handelsketten einzahlen./sam/DP/stk

