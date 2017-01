Das neue Jahr startet für Anleger mit Verlusten. Am ersten Handelstag 2017 wird der Dax nach Einschätzung von Börsianern im Minus eröffnen. Aus 2016 hatte sich der Leitindex am Freitag mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 11.481,06 Punkte verabschiedet. Es war der höchste Schlussstand seit knapp eineinhalb Jahren.

