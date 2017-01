SEOUL (Dow Jones)--Am Montag sind viele Börsen in Asien noch geschlossen. Unter anderem in Japan, Schanghai, Hongkong, Singapur und Taiwan wird der Neujahrsfeiertag nachgeholt, der in diesem Jahr auf einen Sonntag fiel. Auch in Australien findet kein Handel statt.

An den wenigen Börsen, die geöffnet sind, geht es ruhig zu. So tendiert im südkoreanischen Seoul der Kospi kaum verändert. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in Südkorea stieg im Dezember auf 49,4 von 48,0 im November. Damit liegt der Index zwar immer noch unter der Expansionsschwelle von 50, allerdings sei die internationale Nachfrage im Dezember so stark gestiegen wie seit fast zwei Jahren nicht mehr, sagt Amy Brownbill, Volkswirtin bei IHS Markit. Südkorea habe von der Schwäche seiner Währung gegenüber dem US-Dollar profitiert.

In Mumbai sinkt der BSE-Sensex um 0,6 Prozent, nachdem der von IHS Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Indien im Dezember erstmals seit einem Jahr gesunken und dabei unter die Expansionsschwelle von 50 gefallen ist. Ökonomen machen dafür die Bargeldreform Anfang November verantwortlich, bei der 86 Prozent der umlaufenden Banknoten für ungültig erklärt wurden. Die indische Regierung wollte auf diese Weise illegales Schwarzgeld vernichten. Die Folge der Reform war aber ein Mangel an Bargeld, der die Auftragslage gedämpft habe, heißt es.

Auch in China wurden am Wochenende Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht. Nach den Daten der nationalen Statistikbehörde vom Sonntag fiel der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie auf 51,4 von 51,7 Punkten im November. Analysten hatten mit einem Wert von 51,3 Punkten gerechnet. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsektor ermäßigte sich im vergangenen Monat auf 54,5 Punkte von 54,7 im November.

Samsung stellt sich auf langsameres Wachstum ein

In Seoul steigt die Samsung-Aktie um 0,1 Prozent. Auf der Neujahrsveranstaltung des Konzerns berichtete Co-CEO Kwon Oh-hyun am Montag vor Mitarbeitern von einer sich verändernden Marktlage, zu der ein schwächeres Wachstum auf den wichtigsten Märkten ebenso gehöre wie politische und wirtschaftliche Unsicherheit aufgrund einer protektionistischen Politik. Dazu gesellten sich ungünstige Währungseinflüsse und aggressive Investitionen der Konkurrenz in Technologien wie künstliche Intelligenz oder Big Data. Händler verweisen unterdessen auf Aussagen aus Branchenkreisen, wonach Samsung im vierten Quartal des vergangenen Jahres besser abgeschnitten hat als erwartet.

=== Index (B rse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertag 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) Feiertag 08:00 CSI-300 (Schanghai/Shenzhen) Feiertag 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) Feiertag 09:00 Taiex (Taiwan) Feiertag 06:30 Straits-Times (Singapur) Feiertag 10:00 KLCI (Malaysia) Feiertag 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:03 % YTD EUR/USD 1,0514 -0,1% 1,0520 1,0510 -0,0% EUR/JPY 122,87 -0,2% 123,08 123,01 -0,1% EUR/GBP 0,8518 -0,0% 0,8522 0,8561 -0,1% GBP/USD 1,2343 -0,0% 1,2345 1,2276 +0,0% USD/JPY 116,87 -0,1% 116,99 117,03 -0,0% USD/KRW 1207,26 +0,1% 1207,26 1203,54 0% USD/CNY 6,9450 -0,1% 6,9450 6,9500 0% USD/CNH 6,9751 +0,0% 6,9751 6,9851 0% USD/HKD 7,7592 +0,1% 7,7553 7,7550 +0,1% AUD/USD 0,7213 -0,0% 0,7216 0,7221 -0,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.151,45 1.151,45 -0,6% -6,46 0% Silber (Spot) 15,93 15,93 -1,5% -0,24 0% Platin (Spot) 903,60 903,60 +0,7% +6,10 0% ===

January 02, 2017

