Ohne eine ausgeprägte Dezember-Rally stünde die Metro-Aktie am Jahresende von 2016 per Saldo mit einem Verlust dar, konnte sich zuletzt aber noch mit einem deutlichen Kursanstieg in die Gewinnzone retten. Viel interessanter ist jedoch eine potentielle Auflösung der Ende letzten Monats gestarteten Konsolidierungsbewegung und damit einhergehend frischen Jahreshochs.

Das letzte Mal, dass die Metro AG Höhenluft im Bereich von 38,10 Euro schnuppern durfte, war gegen Ende 2013 gewesen. Von dort aus rutschten die Notierungen nur ein Jahr später auf eine markante Horizontalunterstützung, sowie Verlaufstief um 22,37 Euro ab. Erst ab diesem Bereich legte die Aktie wieder auf ein vorläufiges Verlaufshoch von 34,81 Euro zu, musste aber kurz darauf schon wieder innerhalb eines mittelfristigen Abwärtstrendkanals bis Anfang 2016 auf ein Verlaufstief von 21,58 Euro zurückrudern. Anschließend startete eine erneute Gegenbewegung zur Oberseite, fand aber bereits um rund 30,23 Euro ein schnelles Ende. Erst im Dezember attackierten Käufer erneut die Vorjahreshochs und konnten das Wertpapier an die Dezemberhochs aus 2015 bei 31,76 Euro anheben. Die letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...