Nachdem mit dem US-Hypothekenstreit in den USA das größte Rechtsrisiko beseitigt ist, kann sich die Führung der Deutschen Bank wieder dem Thema Strategie widmen. Eine Fusion, gar mit einem ausländischen Partner, steht dabei aber nicht auf der Agenda. "Im Moment ist die Phantasie für eine paneuropäische Fusion gebremst, da haben wir andere Prioritäten", sagte Paul Achleitner, Aufsichtsratchef der Bank, der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Festhalten will Achleitner dagegen am Investmentbanking: "Wir stehen fest zu diesem Geschäft. Nur muss es in einer Art und Weise ausgeübt werden, wie es den heutigen gesellschaftlichen, politischen und regulatorischen Vorgaben entspricht."

