FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In der Schweiz, Großbritannien, Russland, USA, Japan, Schanghai, Hongkong und Australien bleiben die Börsen wegen eines Ausgleichstags für Neujahr geschlossen.

DIENSTAG: In Japan ruht der Handel wegen eines Börsenfeiertags.

TAGESTHEMA

Die chinesische Industrie hat im Dezember zwar einen Gang zurückgeschaltet, liegt aber den fünften Monat in Folge im expansiven Bereich. Nach den Daten der nationalen Statistikbehörde vom Sonntag fiel der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie auf 51,4 von 51,7 Punkten im November. Analysten hatten mit einem Wert von 51,3 Punkten gerechnet. Über der Schwelle von 50 Punkten wird signalisiert, dass es sich um Wirtschaftswachstum handelt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsektor ermäßigte sich im vergangenen Monat auf 54,5 Punkte von 54,7 im November. Der Subindex für den Servicebereich rutschte auf 53,2 von 53,7 Punkten im November und der für die Baubranche auf 61,9 von vorher 60,4 Punkten. Nach Aussage von Volkswirten bildet der offizielle Industrie-Einkaufsmanagerindex besonders die Entwicklung der staatlichen Konzerne in dem Reich der Mitte wider.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 53,0 zuvor: 52,2 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 1. Veröff.: 53,5 zuvor: 51,7 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 1. Veröff.: 55,5 zuvor: 54,3 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,9 1. Veröff.: 54,9 zuvor: 53,7

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX zuletzt +/- % DAX 11.481,06 +0,26% DAX-Future 11.445,00 +0,03% XDAX 11.445,23 +0,06% MDAX 22.188,94 +0,19% TecDAX 1.811,72 -0,08% EuroStoxx50 3.290,52 +0,57% Stoxx50 3.010,55 +0,37% Dow-Jones 19.762,60 -0,29% S&P-500-Index 2.238,83 -0,46% Nasdaq-Comp. 5.383,12 -0,90% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,14 -37

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einem ruhigen Start in das neue Jahr 2017 rechnen Händler am Montag. Viele Marktteilnehmer befänden sich noch die gesamte Woche im Urlaub, so dass erst ab der kommenden Woche mit dem echten Startschuss ins Jahr gerechnet wird. Zudem haben alle relevanten Börsenplätze der Welt geschlossen. Gute Vorlagen kommen aus China, wo sich der Einkaufsmanager-Index (PMI) trotz eines leichten Rückgangs weiter auf den Rekordniveaus vom Vorjahr hält. Eine Wiederholung von 2016, als der Markt nach schwachen China-Daten eingebrochen war, wird daher ausgeschlossen.

RÜCKBLICK: Etwas fester - Nach einem aufregendem Jahr können sich die Anleger entspannt zurücklehnen. Am letzten Handelstag des Jahres gab es noch eine Reihe von Kursgewinnern, teilweise stiegen die Aktien-Indizes in Europa auf neue Jahres- oder sogar Allzeithochs. Der Aktienmarkt in London verzeichnete mit einem Plus von 14,4 Prozent das beste Jahr seit 2013. Nach einer Serie von fünf Tagen im Plus schloss der FTSE-100-Index am Freitag zudem auf Allzeithoch. Auch der MDAX schnupperte nochmals Rekordluft, der DAX (plus 0,3 Prozent) wie auch der Euro-Stoxx-50 (plus 0,3 Prozent) erklommen neue Höchststände für das Jahr. Aber es gab auch Verlierer, wie die Börsen in Italien oder Portugal.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - So verrückt das gesamte Börsenjahr 2016 war, so verrückt ist es am Freitag zuende gegangen. Nach einem lange Zeit gänzlich lethargischen Geschäft stellte der DAX quasi in den letzten Minuten des Xetra-Handels noch das Jahreshoch vom Dienstag bei 11.482 Punkten ein. Tagesssieger waren Adidas mit einem Plus von 1,5 Prozent, schwächster Wert waren Fresenius Medical Care mit minus 1,4 Prozent. Umgesetzt wurden im Xetra-Handel am Freitag bei den DAX-Werten rund 43,0 (Vortag: 45,1) Millionen Aktien im Wert von rund 1,70 (Vortag: 1,59) Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner und elf -verlierer.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Der jüngste Trend zur Vorsicht der Anleger setzte sich fort. Wer in den vergangenen Monaten dabei war, konnte gute Gewinne einstreichen und räumte nun sein Depot aus. Vor allem Technologiewerte standen auf den Verkaufslisten. Das letzte Konjunkturdatum des Jahres erbrachte einen Dämpfer. Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago verfehlte die Prognose. Für die Apple-Aktie ging es 0,8 Prozent nach unten. Der Konzern wird die Produktion seiner iPhone-Familie im ersten Quartal 2017 offenbar um rund 10 Prozent zurückfahren. Diese Berechnung stellt die japanische Zeitung Nikkei an. Qualcomm hat eine Lizenzvereinbarung mit dem chinesischen Smartphonehersteller Meizu Technology getroffen. Die Aktie von Qualcomm drehte im Tagesverlauf ins Minus und gab 1,2 Prozent ab. Auch Salesforce.com konnten die leichten Gewinne aus dem Frühgeschäft nicht halten und verloren 1 Prozent. Der Softwarehersteller hat sich die Verdoppelung des Umsatzes zum Ziel gesetzt, die aber nicht leicht zu erreichen sein dürfte. Die FDA hat bei einem Präparat des Biotech-Unternehmens Innocoll den Daumen gesenkt. Analysten folgten mit Abstufungen der Aktie, die um 61 Prozent einbrach.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.26 Uhr EUR/USD 1,0517 -0,0% 1,0520 1,0560 EUR/JPY 122,93 -0,1% 123,08 123,28 EUR/CHF 1,0727 +0,1% 1,0719 1,0725 GBP/EUR 1,1737 +0,0% 1,1734 1,1694 USD/JPY 116,89 -0,1% 116,99 116,75 GBP/USD 1,2343 -0,0% 1,2345 1,2346

Marktteilnehmer gehen überwiegend davon aus, dass der Dollar 2017 weiter vorrücken wird, befördert von der robusten US-Ökonomie und der strafferen Geldpolitik der US-Notenbank. "Gegenwärtig gibt es einen starken Trend, alle anderen Währungen zu verkaufen und den Dollar zu kaufen", sagt CIO Christopher Stanton von Sunrise Capital.

Am Freitag war es mit dem Dollar zunächst steil abwärts gegangen, bis er sich vom Tief wieder erholte. Der Euro war im frühen asiatischen Handel am Freitag kurz bis auf 1,0655 Dollar nach oben geschnellt von zuvor knapp 1,05, und auch gegenüber anderen Währungen wie dem Yen hatte der Dollar einen plötzlichen scharfen Rücksetzer gezeigt, ohne dass es dafür einen erkennbaren Grund gab. Devisenexperte Akira Moroga von der Aozora Bank vermutet dahinter Anschlussverkäufe, nachdem der Euro die 1,05er Marke durchbrochen habe, zusätzlich begünstigt durch dünne Umsätze, die Kursbewegungen oft noch verstärkten. Aktuell handelt der Euro mit rund 1,0525 Dollar und setzt damit gegenüber dem späten Donnerstag seine jüngste Erholungsbewegung noch ein Stückchen fort.

ROHSTOFFE

ÖL

Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI ermäßigte sich um 0,1 Prozent auf 53,72 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.151,45 1.151,45 -0,6% -6,46 0% Silber (Spot) 15,93 15,93 -1,5% -0,24 0% Platin (Spot) 903,60 903,60 +0,7% +6,10 0%

Der Preis für die Feinunze Gold fiel um 7 Dollar auf 1.151 Dollar, nachdem er sich vom Tief Mitte Dezember bei 1.123 erholt hatte.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

EZB

EZB-Direktor Benoit Coeure sieht Anzeichen für eine Beschleunigung der Gesamtinflation, vor allem dank des Anstiegs der Öl- und Rohstoffpreise. Allerdings warte die EZB weiter auf deutliche Hinweise darauf, dass die Kerninflation anziehe und deutlich über 1 Prozent steige, sagte er der Börsen-Zeitung.

ITALIEN / EUROZONE

Ifo-Chef Clemens Fuest befürchtet, dass Italien langfristig aus der Euro-Zone austreten könnte. "Das Wohlstandsniveau in Italien liegt auf dem Niveau von 2000. Wenn sich daran nichts ändert, werden die Italiener irgendwann sagen: Wir wollen diese Eurozone nicht mehr", sagte Fuest dem Tagesspiegel (Montagausgabe).

EON

Die Finanzierung der Zahlungen von Eon an den Atomfonds sind nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden Johannes Teyssen gesichert. Er sagte der "Rheinischen Post" vom Samstag, sein Unternehmen könne den im Juli fälligen Betrag von 10 Milliarden Euro "ohne Ratenzahlung" aufbringen, da der Energiekonzern 14 Milliarden Euro an flüssigen Mitteln habe.

APPLE

wird die Produktion ihrer iPhone-Familie im ersten Quartal 2017 offenbar um rund 10 Prozent zurückfahren. Diese Berechnung stellt die japanische Zeitung Nikkei aufgrund von Informationen von Zulieferern an.

