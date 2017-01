Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA, Japan, Schanghai, Hongkong und Australien bleiben die Börsen wegen eines Ausgleichstags für Neujahr geschlossen.

DIENSTAG: In Japan ruht der Handel wegen eines Börsenfeiertags.

TAGESTHEMA

Die chinesische Industrie hat im Dezember zwar einen Gang zurückgeschaltet, liegt aber den fünften Monat in Folge im expansiven Bereich. Nach den Daten der nationalen Statistikbehörde vom Sonntag fiel der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie auf 51,4 von 51,7 Punkten im November. Analysten hatten mit einem Wert von 51,3 Punkten gerechnet. Über der Schwelle von 50 Punkten wird signalisiert, dass es sich um Wirtschaftswachstum handelt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsektor ermäßigte sich im vergangenen Monat auf 54,5 Punkte von 54,7 im November.

Der Subindex für den Servicebereich rutschte auf 53,2 von 53,7 Punkten im November und der für die Baubranche auf 61,9 von vorher 60,4 Punkten. Nach Aussage von Volkswirten bildet der offizielle Industrie-Einkaufsmanagerindex besonders die Entwicklung der staatlichen Konzerne in dem Reich der Mitte wider.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future Feiertag Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index Feiertag Kospi 2.026,16 -0,01% Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 Feiertag

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den wenigen ostasiatischen Börsen, die am Montag geöffnet sind, geht es ruhig zu. In Mumbai tendieren die Aktienkurse jedoch leichter, nachdem der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende indische Gewerbe im Dezember erstmals seit einem Jahr gesunken und unter die Expansionsschwelle gefallen ist. Volkswirte machen dafür die indische Bargeldreform vom November verantwortlich, die zu einer schwächeren Auftragslage geführt habe. In Seoul zeigen sich die Kurse kaum verändert. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in Südkorea blieb zwar auch im Dezember unter der Expansionsschwelle, erholte sich aber im Vergleich zum November. In Seoul steigt die Samsung-Aktie um 0,1 Prozent. Auf der Neujahrsveranstaltung des Konzerns stimmte Co-CEO Kwon Oh-hyun die Mitarbeiter auf ein schwächeres Wachstum ein. Händler verweisen unterdessen auf Aussagen aus Branchenkreisen, wonach Samsung im vierten Quartal des vergangenen Jahres besser abgeschnitten hat als erwartet.

US-NACHBÖRSE

Vor dem langen Wochenende in den USA ist am Freitag auch der nachbörsliche Handel mit US-Aktien nahezu ausgetrocknet. Vergleichsweise lebhafte Umsätze verbuchten die Aktien von Microsoft und Apple. Die Microsoft-Aktie zeigte sich unverändert. Der Kurs von Apple sank hingegen um weitere 0,2 Prozent, nachdem die Titel im regulären Geschäft schon 0,8 Prozent verloren hatten. Die japanische Zeitung Nikkei hat auf Basis von Informationen von Apple-Zulieferern errechnet, dass Apple die Produktion von iPhones im ersten Quartal um 10 Prozent zurückfahren dürfte (siehe Nachrichten seit Vortag 20.00 Uhr).

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.762,60 -0,29 -57,18 13,42 S&P-500 2.238,83 -0,46 -10,43 9,54 Nasdaq-Comp. 5.383,12 -0,90 -48,97 7,50 Nasdaq-100 4.863,62 -1,11 -54,66 5,89 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 803 Mio 593 Mio Gewinner 1.363 1.782 Verlierer 1.643 1.217 Unverändert 114 122

Etwas leichter - Der jüngste Trend zur Vorsicht der Anleger setzte sich fort. Wer in den vergangenen Monaten dabei war, konnte gute Gewinne einstreichen und räumte nun sein Depot aus. Vor allem Technologiewerte standen auf den Verkaufslisten. Das letzte Konjunkturdatum des Jahres erbrachte einen Dämpfer. Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago verfehlte die Prognose. Für die Apple-Aktie ging es 0,8 Prozent nach unten. Der Konzern wird die Produktion seiner iPhone-Familie im ersten Quartal 2017 offenbar um rund 10 Prozent zurückfahren. Diese Berechnung stellt die japanische Zeitung Nikkei an. Qualcomm hat eine Lizenzvereinbarung mit dem chinesischen Smartphonehersteller Meizu Technology getroffen. Die Aktie von Qualcomm drehte im Tagesverlauf ins Minus und gab 1,2 Prozent ab. Auch Salesforce.com konnten die leichten Gewinne aus dem Frühgeschäft nicht halten und verloren 1 Prozent. Der Softwarehersteller hat sich die Verdoppelung des Umsatzes zum Ziel gesetzt, die aber nicht leicht zu erreichen sein dürfte. Die FDA hat bei einem Präparat des Biotech-Unternehmens Innocoll den Daumen gesenkt. Analysten folgten mit Abstufungen der Aktie, die um 61 Prozent einbrach.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 2 Jahre 1,20 -1,2 1,21 5 Jahre 1,92 -3,1 1,96 7 Jahre 2,25 -2,7 2,27 10 Jahre 2,44 -3,1 2,48 30 Jahre 3,07 -1,4 3,08

Mit dem gestiegenen Renditeniveau und dem zu beobachtenden Desinteresse an Aktien gewannen die Staatstitel wieder an Attraktvität. Gerade auch Fondsmanager entschieden sich zum Jahresende für entsprechende Umschichtungen. So fiel die Rendite für zehnjährige Papiere gegenüber Donnerstag um 3 Basispunkte auf 2,44 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:03 % YTD EUR/USD 1,0512 -0,1% 1,0520 1,0510 -0,1% EUR/JPY 122,87 -0,2% 123,08 123,01 -0,1% EUR/GBP 0,8519 -0,0% 0,8522 0,8561 -0,1% GBP/USD 1,2336 -0,1% 1,2345 1,2276 -0,0% USD/JPY 116,88 -0,1% 116,99 117,03 -0,0% USD/KRW 1207,26 +0,1% 1207,26 1203,54 0% USD/CNY 6,9450 0% 6,9450 6,9500 0% USD/CNH 6,9751 +0,0% 6,9751 6,9851 0% USD/HKD 7,7595 +0,1% 7,7553 7,7550 +0,1% AUD/USD 0,7209 -0,1% 0,7216 0,7221 -0,1%

Am Devisenmarkt ging es mit dem Dollar zunächst steil abwärts, bis er sich vom Tief wieder erholte. Der Euro war im frühen asiatischen Handel am Freitag kurz bis auf 1,0655 Dollar nach oben geschnellt von zuvor knapp 1,05, und auch gegenüber anderen Währungen wie dem Yen hatte der Dollar einen plötzlichen scharfen Rücksetzer gezeigt, ohne dass es dafür einen erkennbaren Grund gab. Devisenexperte Akira Moroga von der Aozora Bank vermutet dahinter Anschlussverkäufe, nachdem der Euro die 1,05er Marke durchbrochen habe, zusätzlich begünstigt durch dünne Umsätze, die Kursbewegungen oft noch verstärkten. Aktuell handelt der Euro mit rund 1,0525 Dollar und setzt damit gegenüber dem späten Donnerstag seine jüngste Erholungsbewegung noch ein Stückchen fort.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI ermäßigte sich um 0,1 Prozent auf 53,72 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.151,45 1.151,45 -0,6% -6,46 0% Silber (Spot) 15,93 15,93 -1,5% -0,24 0% Platin (Spot) 903,60 903,60 +0,7% +6,10 0%

Der Preis für die Feinunze Gold fiel um 7 Dollar auf 1.151 Dollar, nachdem er sich vom Tief Mitte Dezember bei 1.123 erholt hatte.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

NORDKOREA / USA / RAKETENTESTS

Die USA haben die nordkoreanische Führung nachdrücklich vor dem angekündigten Test einer Interkontinentalrakete gewarnt. Das US-Verteidigungsministerium forderte Nordkorea auf, "Akte der Provokation und Hetzrhetorik, welche den internationalen Frieden und die Stabilität gefährden, zu vermeiden".

APPLE

Apple wird die Produktion seiner iPhone-Familie im ersten Quartal 2017 offenbar um rund 10 Prozent zurückfahren. Diese Berechnung stellt die japanische Zeitung Nikkei aufgrund von Informationen von Zulieferern an.

