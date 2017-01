DAX - Noch fehlt ein Impuls (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts Rückblick: Der DAX tendierte am Freitag zunächst leicht schwächer und fiel auf die untere Begrenzung der Seitwärtsbewegung der letzten Tage bei 11.408 Punkten zurück. Dort drehte der Index nach oben und erreichte noch die obere Begrenzung bei 11.481 Punkten. Aber diese Hürde erwies sich am Nachmittag als zu hoch. Der DAX prallte nach unten ab. Heute Morgen eröffnet er wieder in der Nähe der unteren Begrenzung, dreht dort aber bereits in den ersten Minuten des vorbörslichen Handels nach oben. Charttechnischer Ausblick (Stand 8.10 Uhr) Erst ein Ausbruch auf Stundenschlusskursbasis über 11.481 oder ein Rückfall auf Stundenschlusskursbasis unter...

